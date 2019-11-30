親民黨宋楚瑜、鴻海創辦人郭台銘與台北市長柯文哲30日到土城為立委參選人李縉穎站台，三人難得同台，讓支持者歡呼，郭台銘說，柯文哲快人快語罵他，他都接受，但他非常同意柯文哲說過的話，「搞台獨的都是垃圾」。

郭台銘說，搞台獨是沒有希望，違反中華民國憲法，要在安和樂利情況下、在福國利民政策下，要有安定環境、安定兩岸關係、台美關係，第三勢力不能容忍台獨，也反對台獨。

(中時 )