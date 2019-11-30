宋、柯、郭同台輔選 郭台銘：搞台獨的都是垃圾 12:272019/11/30 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 宋、柯、郭同台輔選，郭台銘：搞台獨的都是垃圾。（葉德正攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 親民黨宋楚瑜、鴻海創辦人郭台銘與台北市長柯文哲30日到土城為立委參選人李縉穎站台，三人難得同台，讓支持者歡呼，郭台銘說，柯文哲快人快語罵他，他都接受，但他非常同意柯文哲說過的話，「搞台獨的都是垃圾」。 郭台銘說，搞台獨是沒有希望，違反中華民國憲法，要在安和樂利情況下、在福國利民政策下，要有安定環境、安定兩岸關係、台美關係，第三勢力不能容忍台獨，也反對台獨。 (中時 ) #2020大選 #郭台銘 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭台銘若幫藍委助選 韓國瑜：美事一樁 22:502019/11/28 政治 藍選將槓綠委 為了西區國民運動中心 18:022019/11/29 政治 韓國瑜提廢年改，蔡辦：不應為選舉濫開支票 18:072019/11/29 政治 洪孟楷合體羅友志 端政見牛肉 19:342019/11/29 政治 韓國瑜提兩岸國政 英辦：國民黨判斷還在舊時代 19:292019/11/29 政治 「我講話我負責！」黃暐瀚直播脫口爆韓國瑜民調真相 22:032019/11/29 娛樂 賭盤一半押韓贏！牧師揭組頭心聲 08:542019/11/30 政治 郭台銘為李縉穎站台 推0到6歲國家養2.0政策 09:582019/11/30 政治 宋楚瑜土城站台 批藍綠兩黨太漏氣 10:352019/11/30 政治 韓民調出奇招 韓粉照做..結局網大笑 11:422019/11/30 政治 政治熱門新聞 韓喊拒民調 地下賭盤會跟著動嗎？陳揮文爆真相 - 政治 韓國瑜將在選前祭出大絕招？網友看傻：這怎麼可能！ - 政治 國民黨選情怎麼救？李正皓：把他換掉就好了啊！ - 政治 不畏寒風！鋼鐵韓粉背影感動上千網友：給韓一次機會 - 政治 來真的！謝龍介一個舉動 網驚：吳敦義慘了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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