中央氣象局表示，今（30日）天過後，明（1日）晚上東北風開始增強，北部東北部將會明顯轉涼，轉濕冷微涼天氣。氣象專家吳德榮表示，至下周四、五（5、6日），中颱「北冕」通過菲律賓後遇「垂直風切」將帶給台灣相當多水氣，戒時台灣將被水氣籠罩，配合下周五將有另一波冷空氣南下，在3000尺高山有機會目睹今年的首次降雪。

根據中央氣象局粉專《報天氣》表示，今、明（30、1）兩日多雲到晴的天氣將在1日晚間暫別，東北季風將開始發威，自周日晚到周三（1-4日）帶給北部及東北部短暫降雨。天氣同時轉涼，北部及中部局部地區達14度低溫，中南部區域依舊多雲至晴。

天氣職人吳聖宇也表示，下周一至周三（2-4日）低溫更明顯，是否達到入冬第一波冷氣團強度還尚待觀察。另外，吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」中指出，28號中度颱風「北冕」目前朝菲律賓前進，雖依路徑判斷不會對台造成影響，不過待下周三（4日）前，會增為強颱。且受南海氣流的「垂直風切」影響，會將大量水氣運往台灣。

圖：最新（29日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，下週三（4日） 20時強「垂直風切」將700百帕水氣往台灣輸送／左圖；下週四(5日)20時水氣籠罩全台／右圖。（「三立準氣象·老大洩天機」）

而周四、周五（5、6日）全台會被水氣籠罩，並且降雨機率大增。屆時不僅迎風面，就連被風側也會有降雨情形，形成冬季少見的「全台濕涼微冷又多雨」的天氣型態，要特別注意！吳德榮提醒，有賴於「北冕」在南海的助力，這2天雨量豐沛，台灣3000公尺以上地區，有機會出現今年首波的「冬季降雪」。隨後迎來乾冷氣候。

(中時電子報)