夏春湧臉書。（圖片摘自夏春湧臉書）

國民黨總統參選人韓國瑜民調仍落後總統蔡英文，他要求支持者接到民調電話一律拒答，事隔一天，又要求支持者通通說「唯一支持蔡英文」。捧紅不少大明星的名經紀人夏春湧就依照韓的吩咐，表示他真接到民調電話，便回應支持蔡英文，對方問為什麼，他回說韓國瑜說的，只聽到對方把電話摔了！他嘆氣問，「我錯了嗎」？底下網友則紛紛表示太好笑了！

夏春湧於臉書發文表示，「我錯了嗎」？韓國瑜說，如果接到民調電話，一律說「支持蔡英文」！好巧，他日前就接到民調電話，對方問他：蔡英文和韓國瑜你支持那一位？他說：當然支持蔡英文！對方問他：為什麼？他回答：是韓國瑜說的呀！結果，他聽到對方把電話摔了

夏春湧放下電話，表示他想了好久就是想不通，對方為什麼那麼生氣？如果大家也接到同樣的電話，那一位可以告訴他，對方到底生什麼氣啊？確實是韓國瑜說的呀！最後，他更笑言，「哈哈！這一局夏哥完勝」！底下網友也紛紛大讚夏春湧作法，更友網友表示太好笑了！

(中時電子報)