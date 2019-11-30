◎來去七股搭漁筏 遊潟湖呷蚵仔

台南七股區自然生態相當豐富，台南市政府農業局行銷當地生態旅遊，推廣「搭漁筏遊潟湖呷蚵仔」遊程，遊客可了解潟湖的演進、動植物、野鳥生態，在地養蚵文化及漁民生活樣貌，且市府每年定期管理娛樂漁筏，與業者自主管理，保障遊客安全，值得一遊。

◎公館自來水園區 化身耶誕城

耶誕節即將到來，除了北市府舉辦的「2019繽紛耶誕玩台北」外，自來水處也特別找來2米高的熊讚化身為園長，把公館的自來水園區布置成耶誕城，結合周邊洛德城堡、北岸廣場商圈、公館商圈等，營造北市南區專屬的聖誕季。

◎蘭陽溫泉季點燈 放鬆說走就走

寒冷的冬天正是泡湯的好季節，宜蘭縣政府舉辦的「2019冬戀蘭陽溫泉季」即將在12月6日至15日盛大舉辦，並在29日傍晚由縣長林姿妙在礁溪鄉主持點燈儀式，今年縣府將以「溫泉縣」為主題，號召全國民眾一同到宜蘭泡湯，感受美人湯的魅力，徹底讓疲累的身心靈解放。

◎台中彩虹山手線 訂民宿送遊程

搶攻秋冬國旅補助餘額，台中市百間民宿推出「台中彩虹山手線」創新旅遊體驗計畫，12月2日起於台中市民宿協會臉書粉絲頁開放線上報名，旅客只要提供該路線的訂房證明，即可享有限額免費旅遊行程，還可再賺國旅住宿優惠。

◎高雄旅展殺很大 離島遊2000起

高雄國際旅展29日起一連4天在高雄展覽館登場，各家廠商優惠殺很大，農曆年產品價格直接砍半2萬元，世界夢號遊日第3人免費，國內離島2000元起，預估吸引22萬人次，創造逾10億元產值。高市觀光局也打造高雄館推薦十大伴手禮及「一心三線」遊程。

◎耶誕點燈 屏東公園吹童話風

今年屏東耶誕節主打「金色奇幻童話世界」，試燈期間即在網路掀起熱烈討論，29日晚間點燈後，透過精心設計的冰晶城堡、耶誕不倒翁、夢幻世界等裝置藝術，將百年歷史的屏東公園籠罩在浪漫的童話世界氛圍中。

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(中時電子報)