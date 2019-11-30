PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

立委黃國昌驚爆國民黨總統參選人韓國瑜與妻子李佳芬家族，涉嫌及利用國家資源採砂石牟利，被外界視為打韓的「第三顆核彈」。網友直言，國民黨提出「反併吞法」抵擋綠營攻勢對韓頗有利，否則韓會不斷在民調與砂石案迴圈；但有人則反對，認為這些日子「當韓粉真的被虐到心肝疼」。

網友在PTT論壇發文《國民黨終於回神了嗎》，表示：「最近找了個蔡正元回去，國民黨反正也沒什麼招就開始出怪招，但基本上以目前的選戰來說，我是覺得出怪招是好的，不然國民黨真的被虐到失智。我昨天才講說，韓國瑜應該就乾脆民調不要說不表態、說支持蔡英文，果然就這麼做了！今天國民黨團又提了個反併吞法，看了今天各政論台基本上都還是主要討論，韓國瑜面對民調的方法、國民黨對反滲透法的態度，很少討論國民黨提了一個反併吞法。」

該網友進一步指出：「我不是要討論反併吞法是不是一個好的法案，但至少開始看得到戰術。韓要韓粉表態支持蔡英文的新聞，甚至還蓋過砂石的話題，不然今天主要應該是砂石，韓完全只會繼續扣血的議題。過去接近半年，國民黨那個家中沒大人的失智模樣，看了也真的讓人鼻酸。2020總統大選終於有點戰術上的攻防，不然一面倒的局真的很無聊，雖然只剩下40幾天。」

文章一出，有人直言：「當韓粉真的被虐到心肝疼……」其他網友則紛紛回應：「我覺得有點慢半拍」、「不錯呀！不然英粉還真以為躺著選不去投票」、「可惜美國爸爸核彈還沒放完」、「還會有什麼核彈，應該是不能再糟了吧？」「有看到《中天》政論節目解釋這段砂石案了」、「現在打他的東西，就是讓他中間選民完全擴充不出去、拿不到」。

(中時電子報)