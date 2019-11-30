民進黨總統參選人蔡英文今天到南京公寓市場拜票，媒體問到，有外電質疑，「共諜」王立強拿了民進黨的錢；蔡英文總今受訪表示，「我可以跟你講，跟民進黨毫無關係，調查階段不方便評論。」

此外，蔡總統今天掃街，引發不少民怨，總統表示，因為早上掃街過程中，民眾確實很熱情，也讓整個菜市場顯得有些擁擠，希望下一次有機會把它處理更好。

(中時 )