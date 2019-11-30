外電質疑共諜王立強收民進黨錢 蔡總統：跟民進黨毫無關係 11:592019/11/30 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 外電質疑共諜王立強收民進黨錢，總統跟民進黨毫無關係。照片：蔡英文競總提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨總統參選人蔡英文今天到南京公寓市場拜票，媒體問到，有外電質疑，「共諜」王立強拿了民進黨的錢；蔡英文總今受訪表示，「我可以跟你講，跟民進黨毫無關係，調查階段不方便評論。」 此外，蔡總統今天掃街，引發不少民怨，總統表示，因為早上掃街過程中，民眾確實很熱情，也讓整個菜市場顯得有些擁擠，希望下一次有機會把它處理更好。 鬧劇一場？澳情報圈高度懷疑王立強證詞 (中時 ) #民進黨 #總統 #蔡英文 #外電 #王立強 #共諜 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 網傳與共諜「王立強」聚餐 林飛帆告20名網友 11:262019/11/27 社會 陸公布王立強受審認罪影片 自稱法律意識淡薄 20:382019/11/27 兩岸 王立強受審曝光 蔡正元諷小英、CIA合導賤諜爛戲 21:392019/11/27 政治 王立強詐騙受審 陸媒公布影片 04:092019/11/28 話題觀察 陸媒公布受審影片！王立強案 騙子變間諜 04:102019/11/28 政治要聞 王立強是化名？參與共諜案查證專家親自闢謠 09:322019/11/28 國際 離譜！蔡總統博士論文竟有444個錯字 10:412019/11/28 生活 張善政酸蘇住院 蔡英文：口說善言才有善政 11:522019/11/28 政治 2020台灣要怎麼贏？ 11:432019/11/29 國際 明文法辦台獨 民進黨怕了 04:102019/11/30 政治要聞 政治熱門新聞 韓國瑜將在選前祭出大絕招？網友看傻：這怎麼可能！ - 政治 被國民黨傷透了心！網傳鐵藍老爸下令了 - 政治 來真的！謝龍介一個舉動 網驚：吳敦義慘了 - 政治 不畏寒風！鋼鐵韓粉背影感動上千網友：給韓一次機會 - 政治 不是韓吳？國民黨選情雪崩 網怒：問題全在他！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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