自稱曾介入台灣選舉的共諜王立強日前向澳洲政府申請政治庇護，並接受澳媒專訪透露自己是如何滲透港澳台，引發譁然。不過據澳媒引述高階澳情報圈官員指出，相關當局「高度懷疑」王立強屬於高階共諜的自白，並認為他可能只有接觸低階工作，對澳洲情報機構並無特別價值。

媒引述高階澳情報圈官員指出，相關當局「高度懷疑」王立強屬於高階共諜的自白，並認為他可能只有接觸低階工作，對澳洲情報機構並無特別價值。

澳媒《每日電訊報》（Sky news）報導，澳洲內閣國家安全委員會所收到的通知指出，王立強只可能接觸到低階工作，對澳情報機構可謂毫無貢獻。報導指出，讓王立強聲明遭懷疑的主因，出自於他年齡過輕，而他所提供的情資不只缺乏細節，雖然全然但大部分早已為公眾所知。《每日電訊報》更直接以「中國間諜的鬧劇」（China Spy Farce）為標，懷疑其自稱間諜的自白，認為他是利用虛假間諜證詞，以換取澳政治庇護或居留權。

而參與查證的澳洲戰略政策研究所分析師周安瀾（Alex Joske）先前投書《世紀報》（The Age）表示，根據王立強的證詞，推測其在中共軍情體系中無任何軍階，他頂多是替情報官員「跑腿的」，但若要說他是間諜、特務、情報官員─不論是哪一職位都與他的角色無法匹配。

對此，代表王立強的澳人權律師紐荷斯（George Newhouse）拒絕媒體的置評請求，僅表示「不予評論」。負責反情報的澳洲安全情報組織（ASIO）發言人也對內閣國家安全委員會的說法不予評論。澳總理辦公室拒絕評論。

至於王立強是否可能獲取澳政治庇護，經常批評大陸人權問題的澳洲國會情報和安全聯合委員會主席哈斯提（Andrew Hastie）表示，在《60分鐘》專訪時表示，王立強是「民主的朋友」，並說政府應該給予他保護，「只要願意幫助捍衛澳洲主權，都應該給予保護」。而已聽取內閣國家安全委員會簡報的議員肯奈利（Kristina Keneally）表示，是否給予政治庇護要由內政事務部下屬機構以及安全機構來決定。

報導也指出，雖然王立強恐非他自稱的高階情報人員，對澳情報貢獻有限，但基於一旦將其遣返恐讓他性命受威脅，在別無選擇之下只好給他庇護，但此一決定恐讓陸澳關係陷入緊張僵局，如同澳洲2005年給予大陸駐雪梨總領事館政治領事陳用林政治庇護一樣。

至於有網友在推特上質疑，王立強是拿了民進黨的錢才做假證詞；蔡英文總統受訪時予以否認，表示「跟民進黨毫無關係，調查階段不方便評論。」

(中時電子報)