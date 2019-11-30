民進黨主席卓榮泰（右三）到楠梓區代天府參拜，民進黨立委參選人劉世芳（左三）等人陪同，卓榮泰等敷上面膜，象徵護國會、保平安。（林瑞益攝）

民進黨主席卓榮泰30日南下高雄市楠梓區，為濁水溪以南最關鍵的劉世芳立委連任站台，他說，這席立委是整個台灣關鍵的一席，深具意義。他還談到屏東選情，他希望參選屏二選區的3位同志（民進黨立委蘇震清、前立委鄭朝明及姚宗翰）之間要有義，不要用不當批評與指責，破壞同志之間與黨的形象，黨紀會隨時準備著。

蔡英文總統日前將高雄市第三選區（左楠）立委定調為濁水溪以南最關鍵的一席，卓榮泰30日到楠梓區代天府參拜，並為劉世芳加油。

卓榮泰表示，劉世芳這一席是整個台灣關鍵的一席，深具意義。劉世芳過去關注眷村，取得眷村伯伯的信任，在政治上取得信任是非常重要，今天國民黨犯的錯誤，是無法取得人民的信任，包含不分區立委的提名、總統的政策，以及總統參選人任何的講話，一再傷害國民黨的百年根基。

至於屏東一、二選區，有現任的立委參選，卓榮泰也呼籲鄉親讓兩位立委連任。但因為屏東情勢變更，調整後沒有時間再辦理徵召，導致在屏二選區有3位同志參選，他希望3位同志能「有情、有義、有責任」，要對台灣、選舉大局與民主國會過半有責任。

在對同志有義方面，卓榮泰指出，因為開放，無法再用黨紀去處分，同志可自行登記，但同志之間還是要有情義，未來若在選舉期間，同志用不當批評與不當指責，破壞同志之間與黨的形象，黨紀會隨時準備著。

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(旺報 )