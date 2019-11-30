「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」(即大雅系統交流道工程)動土祈福典禮，行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍及多位地方民代全程參與。（馮惠宜攝）

「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」(即大雅系統交流道工程)動土祈福典禮，場外出現民眾抗爭，質疑黑箱作業。（馮惠宜攝）

為解決台中中清路與環中路國道一號接74號道路長年壅塞問題，等了9年，行政院終於在今年9月10日完成「國道1號增設大雅系統交流道工程」都市計畫審議，11月30日盛大舉辦動工典禮，由行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍親自到場動土，並宣布112年11月將可完工，可望解決地方至少1／3車流；唯，祈福典禮進行時場外有地主抗議住家被徵收，高喊「林佳龍下台」。

交通部高速公路局11月30日上午在北屯區環中路台74線14K北屯匝道入口旁舉行「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」(即大雅系統交流道工程)動土祈福典禮，場內場外插曲不斷，台中市交通局長葉昭甫代表市長盧秀燕出席，立委張廖萬堅不滿表示，直指日前市長盧秀燕說對中央延宕是不了解重大建設進度；而場外則有民眾抗議住家被徵收，高工局黑箱作業，林佳龍選前裝傻，選後裝糊塗，不斷敲鑼用麥克風高喊「林佳龍下台」。

高公局指出，台中市區通往國道1號旅次多利用台74線，並由北屯交流道轉接國道1號大雅交流道北上或南下，惟台74線與國道1號使用相同聯絡道距離過近，尖峰時段號誌停等車流常相互干擾，造成交流道運轉效率下降，使得交流道區交通壅塞回堵情形嚴重。

為有效改善，經過可行性評估、環評等一連串作業，終於定案國道1號大雅交流道北側增設大雅系統交流道，約於171K~173K間新設南出和北入兩支匝道岔出匯入國道1號，續以高架橋型式沿員寶庄圳，往南銜接台74線14K處並增設東出、東入、西出及西入4支系統匝道，預期可疏解尖峰時間至少1／3車流。

該工程計畫總經費約為46.09億元，工期約3年11個月，預計112年11月完工。在致詞時林佳龍表示，高公局是石磨心，在如此狹窄的地區要打造系統匝道，要動頭腦和地方溝通，他也期許完工後讓整個74號道環線任督二脈，發揮最大的功能。

陳其邁則強調，解決大台中地區的交通便利問題，不分藍綠，雖然解決用地問題，相當困難，這也是中央地方合作的典範，未來中央地方一定通力合作解決民眾的問題。

(中時 )