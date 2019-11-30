偷暗號事件真相未明，太空人已從冠軍球隊淪為過街老鼠，陷入人人喊打的窘境。遊騎兵外野手狄西爾茲(Delino DeShields)、運動家外野手羅瑞亞諾(Ramon Laureano)這兩位前太空人新秀也跑來踩一腳，他們喊出「全部涉案人員都該禁賽」，大聯盟必須「予以重懲」。

這兩位球員都是太空人選來的新秀，但後來都在別隊出道並取得成功。狄西爾茲說他原本就在懷疑太空人了，「他們可能某一天看起來爛透了，然後隔天又把每一球打出去。我想問他們，究竟如何從最會吞三振的球隊變成最難被三振的球隊？」

太空人2016年吞下1452次三振(美聯第2多)，全隊7人吞下超過百次。隔年全隊大幅減少到1087次三振(大聯盟最佳)，該年史普林格(George Springer)吞下111次三振是全隊最多，但在全聯盟還有105個人比他多。換言之，太空人最容易被三振的打者，換到其他球隊已經算是很會選球了。

羅瑞亞諾說：「跑者站在二壘偷暗號我沒意見，但因為太空人的關係，我看到對手無人在壘時投捕就開始切換暗號了，這實在有夠扯。」

狄西爾茲說：「我想他們的總冠軍(2017年)大概是拔不掉了，但仍應給予重罰。我挺喜歡AJ(太空人總教練辛屈)，但若他知情還允許這種事情發生，他就該遭受禁賽嚴懲。」

本月中爆料太空人用攝影機作弊的也是他們的前投手，菲爾斯(Mike Fiers, 現運動家)在2015-17年效力太空人，即是他們由弱轉強的關鍵球季。菲爾斯詳述了太空人作弊的流程，包括有人負責監看偷拍的畫面並負責「解碼」，然後使用各種方式傳遞給場上的打者。如果連投手都知情，太空人恐怕整個投打陣容都很難洗脫嫌疑了。

(中時電子報)