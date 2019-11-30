費鴻泰任職15年的立法委員，因為選民提供好的建議，才能在立法院順利修法。（游念育攝）

費鴻泰南松山後援會今熱鬧成立，現場湧入上百位支持者。（游念育攝）

2020大選逼近，台北市第7選區（信義、南松山區）選情激烈，呈現「藍綠白三腳督」，國民黨立委參選人費鴻泰南松山後援會今熱鬧成立，現場湧入上百位支持者，忘情高喊「費鴻泰凍蒜」，包括國民黨副主席郝龍斌、立委王育敏、前立委鄭麗文、台北市議員徐巧芯、秦慧珠、王鴻薇等人，都來現場支持打氣，郝龍斌也送上菜頭、包子和粽子，祝福費鴻泰好彩頭、選舉包中。

立委「4連霸」的費鴻泰尋求「5連任」，民進黨派出「議員4連霸」的許淑華、民眾黨則派出美女刺客蔡宜芳空降松山信義，讓局勢形成「三腳督」。其中，許淑華也是深耕地方許久的議員、實力雄厚，第7選區選情相當競爭。

郝龍斌表示，日前，費鴻泰才剛揭開台商回流投資「數字」的真相，民進黨的行為根本是詐騙，不管對不分區有多麼不滿，一定要讓立委席次過半；退將吳斯懷說，民進黨因害怕，抹黑、抹紅許多人，大家要一起努力讓韓國瑜當選，讓國民黨重返執政。

費鴻泰說，任職15年的立法委員，因為選民提供好的建議，才能在立法院順利修法，以後還是會繼續接地氣，國民黨過去在立法院占多數，絕對會尊重少數，所以沒有反彈，民進黨執政後霸道，年改引起反彈，立法不能因為討厭誰而用來鬥爭，而是要保障人民，更要保障軍、公、教。

(中時 )