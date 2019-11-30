快艇前鋒里歐納德想從馬刺後衛懷特手中把球抄走。(美聯社)

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本季只要「雙星」里歐納德、保羅喬治上場還沒輸過的快艇，這下子總算踢到鐵板！快艇30日作客來到馬刺主場踢館，卻碰上雙星手感空前低迷窘境，最後以97比107不敵馬刺，也終止最近7連勝，看來馬刺可以憑藉這1勝重振雄風。

回到熟悉的馬刺AT&T中心主場，里歐納德一路打來相當低迷，連帶影響保羅喬治、路威廉斯兩大快艇得分好手跟著手感欠佳，打完前3節，快艇竟以71比82落後地主馬刺，馬刺末節一開始又打出5比0攻勢，領先差距來到16分。

儘管里歐納德隨即復活接連投進，可是迪羅薩、福布斯接連投進三分球，再次擴大馬刺領先到19分，眼見大勢已去，快艇總教練瑞弗斯打到最後4分鐘左右，就把里歐納德、保羅喬治、路威廉斯等主力換下場，提前宣告放棄這場比賽。

里歐納德雖拿19分、7助攻與7籃板，全場投23中8的命中率慘不忍睹，保羅喬治更慘，全場投11中2，僅拿5分，就連快艇第六人路威廉斯也交出投10中2、只得7分，快艇想贏自然很難，他們全場命中率3成91，馬刺4成30。

(中時 )