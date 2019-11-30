糖尿病為國人常見慢性病，病程時間長，也可能造成全身性的血管病變，引發相關的併發症，對健康造成更嚴重的危害。多數患者會服用藥物及調整飲食來治療，也會以糖化血色素達標當成疾病控制成效良好的依據；然而，糖尿病只有控糖是不夠的，它的併發症也十分值得重視，不僅影響生活品質，嚴重甚至可能致命。

根據中華民國糖尿病衛教學會最新年鑑指出，2014年統計全台共有218萬名糖友，75歲以上的長者，每2人就有1名糖尿病患者，而20歲以下糖尿病罹患人數在7年內大增將近45%；由此可見，糖尿病已不再是老年人專屬疾病，也有「年輕化」趨勢，因此青少年、青壯年也應更加注意飲食及控制體重、維持正常作息。

其實，不只糖尿病本身對健康造成危害，其也會引發多種併發症。據統計，糖友較正常族群多2-4倍罹患心血管疾病的風險，且更有逾六成糖友死於心血管疾病，是糖尿病患者主要併發症及死因；一旦引發心血管併發症，如中風、心肌梗塞或心衰竭，恐怕減少預期壽命多達11年。

另一個糖友不容忽視的威脅則為腎臟病變，台灣糖尿病人口中慢性腎臟病的盛行率約為15%，進而引起蛋白尿、腎衰竭、尿毒等問題，嚴重時甚至可能洗腎；統計也指出，四成末期腎臟疾病患者是肇因於糖尿病。

社團法人中華民國糖尿病學會黃建寧理事長表示，糖友除了嚴格控糖，更要預防心、腎併發症風險，在相關指標的控制上，包含糖化血色素應控制在7%以下、血壓一般建議應低於140/90mmHg、低密度膽固醇低於100mg/dL，也要關注腎臟情形，合併有腎病變患者血壓應低於130/80mmHg；同時維持胰、心、腎的健康，才能降低產生併發症風險。

根據2018國際糖尿病聯盟大會發表的「台灣糖尿病登錄計畫」報告指出，HbA1C達標率僅37%，意味有超過6成，約超過120萬名糖友尚未成功控糖。黃建寧強調，一旦控糖成效不佳，就可能面臨心腎等多種併發症威脅，而家庭與朋友的支持力量正是翻轉糖尿病發生或惡化的重要關鍵，預防糖尿病併發症，胰、心、腎健康都要兼顧，缺一不可。

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(中時電子報)