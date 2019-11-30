桃園市長鄭文燦也親自來到現場站台，懇請大里、太平的鄉親能夠繼續支持何欣純，並獻上象徵「包中」的包子與粽子。（馮惠宜攝）

第十屆立法委員選舉進入倒數42天，各地的參選人無不使出渾身解數衝刺選情，台中第7選區（大里、太平）現任的立法委員何欣純11月30日在大里成立十九甲後援會，上千名的支持者擠滿後援會的現場，桃園市長鄭文燦也親自來到現場站台，懇請大里、太平的鄉親能夠繼續支持何欣純，讓屯區不只好，還要更好！

此次選舉以來，何欣純相當低調，這場十九甲後援會的成立大會，以嘉年華方式呈現，屯區的四位市議員張玉嬿、蔡耀頡、李天生、林德宇都到場助講，有「五星市長」之稱的鄭文燦也現身相挺，獻上象徵「包中」的包子與粽子。

何欣純表示，她身為屯區的女兒，最了解地方的需求，這些年為這片土地積極爭取地方建設，立新國中小停車場、新仁路雨水下水道、自來水管線以及為各學校爭取經費等等，大小政績不勝枚舉，尤其十九甲匝道，在奔走多時後終於在今年十月底審核通過，國道一號銜接74線也在今天熱鬧動工，很快的就能大大升級屯區的交通，為屯區的發展帶來全新的面貌。

(中時 )