桃園市有1名女子花花(化名)，因為心情不佳借酒澆愁，她的2名友人與一名陳姓男子便陪著她喝酒消愁，然而當花花喝的爛醉後，陳男卻起了歹念，趁著花花熟睡之際，性侵得逞。事後，花花發現內褲沾有不明液體，味道又與精液相似，因此質問陳男，此事因此曝光。最終，法院依乘機性交罪判陳男3年2月徒刑。

據檢警調查，2016年12月2日深夜11點時，花花因情緒低落，在友人們的陪同下喝了7杯混酒，泥醉的她和陳男與2名友人，一行人便在房內睡著。隨後花花在夢中呼喊著暗戀對象的名字，陳男被花花的夢話吵醒，發現仍熟睡的熟睡的花花，一時色心大起，竟趁機脫掉花花的褲子性侵得逞。待花花清醒回家後才發現，自己的內褲上沾有精液，傳訊息質問陳男後，對方立刻向花花道歉，令花花憤而報警。

陳男在庭訊時辯稱，當時自己意識不清，不可能對花花做這種事，內褲的精液可能是夢遺造成。另外陳男還表示，當時花花大發酒瘋，還主動拉他的手去摸自己胸部及下體；陳男律師則稱，同房尚有2名友人，卻均未聽見花花呼救，也無採集到陳男DNA等。

不過法官在勘驗2人對話紀錄後發現，事發當天花花便質問陳男，當時對方回覆：「我也很愧疚，可是你一直喊著某人名字」，花花再問他：「為何不戴保險套？」，對此陳男表示：「對不起，我不是故意的，我會寄一點補品給你！」，由此認定陳男說詞反覆，不予採信。

此外，友人亦證稱，雖然陳男也有喝酒，但精神狀況足以辨別事物；另外針對性交、撫摸及小萱夢話等情節，陳男也可清楚描述，顯然並未處於泥醉狀態。由於陳男否認犯行又未與花花達成和解，最終法官依乘機性交罪判陳男3年2月徒刑。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)