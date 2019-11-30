基隆客運R82「建德國中－百福車站」路線，因長期營運虧損規畫縮減路線，僅行駛七堵至長庚醫院路段，恐衝擊百福民眾就醫需求，經市府、議會及立委蔡適應協調下，宣布自12月1日，平日發出8班、假日發出4班行經百福班次。

基隆客運指出，新規畫動線出爐後，基隆市政府、市議會議長蔡旺璉與立委蔡適應皆認為班次仍有所不足，恐造成民眾太大衝擊，經向公司協調反應後，同意平日開出26班、假日6班，其中平日有8班、假日4班行經百福的車次，緩解民眾就醫需求。

市議員蘇仁和說，當初得知R82線有縮減路線規畫時，他立刻要求市府務必重視，也和蔡適應一同協調，努力在客運業者虧損及民眾就醫需求間找到平衡，市府於最快時間內核定新班表，未來儘管路線改變，但仍有班次配合醫院門診時間，行駛百福社區。

蔡適應表示，這幾年來他和市府合作處理非常多大眾運輸議題，包含成功推動三條快捷公車，1088、2088、1579通車，第四條路線目前已在公路總局審議中，都是秉持照顧民眾通勤需求的出發點，這次感謝各界協助，讓民眾就醫需求能持續下去。

基隆客運公司指出，成立超過一甲子來，在基隆地區承蒙鄉親照顧，儘管R82路線營運有所虧損，但仍秉持攜手成長之過往，承擔公眾之利益，敬請社會大眾多給與支持，倘有造成不便之處敬請見諒。

(中時 )