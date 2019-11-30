民進黨總統參選人蔡英文今天到南京公寓市場掃街拜票，被問到國民黨總統參選人韓國瑜在臉書發文，「當選後我若貪污放棄假釋，把我關到死」。總統表示，清廉是從事公務的人基本要求，「我相信他這樣講是理所當然」。

總統強調，選舉有選舉的規定，所有候選人都必須按照選舉規定來進行選舉活動，清廉本來就是從事公務最基本的要求，「他這樣講是理所當然，所有從事公務的人，也都會謹守清廉」。

此外，被問到韓國瑜喊出年改上任後要廢除？總統說，年改這件事，主要是年改面臨到財務很多退休基金的財務困難，必須財務重整，過程省下一兆四千億，但把這個錢也回歸基金，讓基金財務更健全，也能確保至少三十年財務健康運轉，整個設計過程有漸進式調整、過渡期，也有樓地板保障，讓年改對於收入的人沒有太大衝擊。

她說，年改已經是社會共識，若任意提出調整、廢止、卻沒有提出負責的財物規劃，只會讓這個事情又起爭議。

至於韓國瑜被質疑時總喜歡說「下一題」；總統說，當然希望候選人、尤其總統候選人面臨質疑或需要釐清時，要清楚說明，若採取迴避，選民都看得到。

蔡總統今到南京公寓菜市場陪台北市立委參選人吳怡農及許淑華掃街拜票，由於週日買菜的人多，維安造成不便，民怨不斷，更有民眾手提大包小包、還有長輩，因為無法直接走過，當場扯掉維安拉起的紅龍柱，引起大亂，不滿者跟支持者更是當場對罵。

(中時 )