國民黨總統參選人韓國瑜今天上午來到馬祖替黨籍立委陳雪生輔選。（趙婉淳攝）

國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅今天上午快閃馬祖，面對熱情民眾合影簽名，韓都來者不拒，韓國瑜說，過去國民黨執政不好很多是耳聞，民進黨三年多來貪汙腐敗則是親眼目睹，令綠營支持者傷心，2020要把心中鬱悶拋到九霄雲外。

韓國瑜一抵達馬祖後，直接赴陳雪生服務處，為事前準備的「韓國瑜肖像」高粱「簽名認證」，又前往山隴境白馬尊王廟與馬祖北極玄天宮參拜，值得注意的是，以無黨籍身分參選的前國民黨籍立委曹爾忠都緊跟在後。

隨後，韓國瑜前去參加韓國瑜暨陳雪生聯合競選總部成立大會，沿路面對熱情支持者拍照、合影，韓均來者不拒，態度親民。韓致詞先打趣地說，「看起來韓國瑜的民調不會太差」，引起在場支持者捧腹大笑。

韓國瑜表示，自己在67年至69年到馬祖當兵，受到莒光鄉親照顧，還記得當時洗澡要15元，沒想到一別就是40年，如今少小「退伍」老大回，無法偷看人生劇本，此次回來竟是粽統候選人，真是非常神奇。

韓國瑜高呼，過去國民黨執政不好很多是耳聞，民進黨三年多來貪污腐敗則是親眼目睹，令中南部民進黨支持者相當傷心，愈支持民進黨日子更辛苦。2020要全面改變，把心中鬱悶拋到九霄雲外。

韓國瑜指出，去年剛當上市長後，連江縣長劉增應、議會議長張永江、立委陳雪生便到高雄拜訪，說希望能用他的肖像推銷馬祖高粱，「我頭很禿，雖然長得比蘇貞昌帥一點，但還是不好看」，第一批20萬瓶高粱，半個月就賣光，因此他認為，東西賣不出去、人進不來，你是諸葛亮在世也無法做生意賣錢。

韓國瑜說，賣出高粱的收入有1／10捐助高雄弱勢團體，讓馬祖與高雄雙贏，這段時間馬祖觀光產業一枝獨秀，馬祖酒廠深受消費者喜愛，建設如火如荼發展，縣長與議長如美麗小鳥的兩隻翅膀，呼籲鄉親支持陳雪生。

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(中時 )