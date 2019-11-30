金門後援會發言人的林芳旋（中）表示，支持韓國瑜當選總統者，都歡迎前來泡茶、開講。（李金生攝）

金門縣國慶閱兵自衛隊促進會也到場聲援，力挺韓國瑜進入總統府。（李金生攝）

庶民自動自發成立的金門後援會，由目前經營高粱酸白菜生意的吳天財（右二）擔任會長。（李金生攝）

金門「庶民總統韓國瑜後援會」今（30）日上午成立，來自大、小金門和各行各業的鄉親百餘人在「凍蒜」聲中，展現力挺庶民韓國瑜前進總統府，迎接勝選來到的旺盛士氣。

由退役上尉軍官，目前經營高粱酸白菜生意的吳天財擔任會長的韓國瑜金門後援會，今天上午11時在金城鎮公所對面舉行成立大會，穿著國旗裝力挺庶民總統的民眾穿梭來去，洋溢歡樂選舉的熱鬧氣氛。

韓國瑜金門後援會指出，蔡英文執政的民進黨政府，帶領台灣人民走向錯誤路線，導致經濟委靡不振，兩岸關係急速冷凍，人民苦不堪言，又假借轉型正義，排除異己，做為一國執政者卻是「學歷靠保密，講演靠讀稿，治國靠恐嚇，施政靠撒幣，選舉靠抹黑，團結靠酬庸，選票靠綁樁，造勢靠便當」，難怪同黨的前副總統呂秀蓮也要說：「再給小英執政4年，鐵定亡國」，真是一針見血。

金門後援會強調，唯有支持庶民總統韓國瑜當選，才能扭轉局勢，謀求經濟發展，做到庶民總統的庶民箴言：「台灣安全，人民有錢」，大家才有好日子過。

前國民黨金門縣黨部主委林芳旋與現任主委石兆瑉均出席成立大會。擔任後援會發言人的林芳旋表示，一般小老百姓「不分黨派、不分貴賤、販夫走卒、三教九流」，義無反顧支持韓國瑜當選總統者，都歡迎前來泡茶、開講。

林芳旋強調，庶民自動自發成立的金門後援會，沒有任何資源支援，連桌椅都沒有，即使韓國瑜12月中旬跨海來到，在場停留約85分鐘期間，現場也不會排放椅子，全體支持者全程站著相挺到底。

(中時 )