韓國瑜國政顧問團及國民黨副總統參選人張善政今天到台南舉辦「善良政治q、政興經濟」傾聽觀光產業座談會，聚焦「南台灣觀光產業發展之救亡圖存」，張善政傾聽各方代表對觀光、時局看法，與會觀光業者、學者炮口一致，抨擊政府振興經濟毫無作為、張善政表示，觀光靠的是內涵，應把現在交通部觀光局拉高層級為行政院直屬觀光部，讓政府體系重視觀光。

張善政致詞說，台南是六都中最有內涵的，他尤其喜歡台南的「鱔魚意麵」，台南的觀光非常有潛力。張善政表示，現在觀光靠的是內涵；包括文化、宗教、等各面向都不是由交通部主管。只有從體制上做改變，把交通部觀光局拉到行政院底下成為直屬的觀光部，才能讓整個政府體系重視觀光。

他也批評，民進黨政府主張在行政院成立跨部會會議統籌即可，如果真的有用，這幾年觀光早就被救起來了。張善政說，他和總統參選人韓國瑜都曾在企業界服務，對民生經濟特別重視也清楚，國家賺錢要賺外國人的錢，不是拿子孫的錢來衝數字，蔡英文包括觀光在內諸多政策都失敗，很多人告訴他，「寧可給韓國瑜一次機會，也不要再被蔡英文騙一次」。

(中時 )