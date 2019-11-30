台南市中西區金華路與大勇街口30日清晨5時45分發生一起肇逃車禍，北往南行駛的白色休旅車因想超車，卻不慎擦撞前方轎車左後方，翻車到對向車道，爬出車外的休旅車駕駛，竟找朋友駕車載走逃逸，留下翻覆路中央的車輛，令處理的警方傻眼。

警方表示，這起車禍起因超車不當而起，白色休旅車駕駛從金華路北往南行駛，行經大勇街口時，跨越雙黃線要超越前方的轎車，卻擦撞前方轎車左後方，休旅車翻車道對向車道，並滑行10多公尺，車頭並旋轉半圈。

被撞轎車的鄭姓駕駛偏離車道，差點撞上旁邊的計程車，鄭男下車後，卻見到肇事的休旅車駕駛爬出車外，由朋友開車接應，搭車往北逃逸。

鄭男被撞後感到頭暈，自行前往醫院就醫，警方到場時，發現一輛翻覆的白色休旅車被棄置在路中央，車主逃逸無蹤，循線查出休旅車車主姓林，目前正循線追查，希望車主出面釐清肇責。

翻覆在路中央的休旅車被清晨路過的網友拍照上傳網路，引起討論，警方將車輛翻正，暫時停置在路旁，等候車主到案說明。

(中時 )