韓國女星崔智友因《冬季戀歌》奠定「偶像劇女王」的地位，但近年來因參與韓綜《花漾爺爺》的拍攝，卸下高冷的女神形象，讓觀眾驚喜發現她直率又傻懵的真實反應，更因此圈粉不少！尤其當時還單身的崔智友，與李瑞鎮在節目中”吵出火花”，在一起的傳聞不斷……儘管崔智友後來與圈外人結婚但向來低調的她難得不怕另一半吃醋，出演堪稱「史上最甜戀愛實境秀」《我耳邊的糖果》，期待再譜《冬季戀歌》！崔智友與匿名密友「糖果」一同浪漫遊布拉格，戀愛甜滋滋。在節目中，她面對「曖昧關係」的嬌羞模樣，讓粉絲驚呼：「女神戀愛的樣子太可愛！」並拍手期待看到更多崔智友從未曝光的真實面。

崔智友浪漫遊布拉格（中天提供）

崔智友與糖果曖昧通話。（中天提供）

天生散發清純可人氣質的崔智友，讓任何人見到她，都會不自覺想保護與疼惜，而這魅力也讓許多男神招架不住，拜倒在智友公主的石榴裙下。但2018年從未對外公開承認戀情的她卻突然宣布，與交往一年的帥哥男友結婚，為演藝圈投下一顆震撼彈，更有粉絲心碎表示：「女神最終還是別人的。」而溫暖的智友公主也親手寫下信件感謝粉絲長久的支持，並表示「想和心愛的人共組家庭」，見崔智友如此幸福的模樣，粉絲們也紛紛留言祝福：「希望女神永遠幸福開心！」

崔智友與匿名好友糖果戀愛甜滋滋（中天提供）

《我耳邊的糖果》可說是崔智友「脫單」前最後代表作，算一算拍攝的時間正值崔智友與老公熱戀中，在節目中是真情演出，粉絲可一探女神在戀愛中「小女人」可愛的一面。在節目一開始，崔智友表示「身邊與自己年齡相仿的朋友們都結婚生子，只有自己是一個人，所以常感到孤單」，並透露希望能有個人陪伴自己，製作單位曾提問：「所以是誰都沒關係嗎？」可愛的智友公主卻害羞表示「希望對方開朗、口才好、正能量…」一連講了好幾個擇偶條件後，反問製作單位：「我講了這麼多，你才寫了這幾個字嗎？」讓粉絲大讚：「智友公主認真『擇偶』的模樣太可愛！」想看更多崔智友談起戀愛的迷人模樣，而崔智友「理想對象」的真實身分又是誰？敬請鎖定中天綜合台，12/1日起，每週日晚間10點《我耳邊的糖果》。

崔智友在《我耳邊的糖果》透露擇偶條件，須具備開朗、口才好、正能量。（中天提供）

(中時 )