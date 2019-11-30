國民黨新北市板橋東區立法委員參選人柯志恩，今（30）日在板橋介壽公園舉辦「韓國瑜柯志恩聯合競選總部成立大會」，對於韓國瑜並未出席柯志恩表示，韓國瑜市長已事先告訴她今天要到馬祖，下周六會到板橋第二運動場，12月時也會特別找一天到板橋來幫她加油，所以可以體諒韓市長的行程滿檔。

對於韓國瑜「得民調得痔瘡」說法，柯志恩說，韓國瑜可能是透過這樣的方式，來對目前所提出的民調反擊，這樣的作法見仁見智，候選人還是希望透過更精準的民調，來了解何處需要補強，韓市長純粹是針對現在的民調失真，做出反制的動作。

柯志恩對國民黨部分區名單表示，名單確實對總統、立委的選情並沒加分，所以要勤跑基層，民眾還是根據候選人的能力和專業考量，但還是希望黨中央還是能凝聚團結的力量，所以既使沒加分，國民黨還是有很多優秀人才，共同凝聚力量，一起來增強選情。

對於時代力量立委黃國昌指控韓國瑜任立委時濫用權勢，為妻子李佳芬家族蓋堤防圈地當砂石場，柯志恩表示，選舉應回到正規主軸，根據候選人的政見來發揮，追打好幾年前的方式，會模糊焦點，還是回到政策面來討論比較妥適。

(中時 )