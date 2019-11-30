交通部民航局公布今年第3季航空公司違規事件裁處，其中遠東航空3月13日一架飛菲律賓長灘島的航班在降落後滑行時偏移跑道，民航局調查後發現，遠航對於機師降落特殊機場的訓練不足，裁罰60萬元。

遠東航空回應，公司對主管機關裁罰予以尊重，另對於未來開航特殊機場除強化各項航務、機務及風險評估外，已列入年度複訓加強訓練課目及考驗要項。

遠東航空FE321航班今年3月從桃園飛往長灘島，晚間降落後，滑行時偏移跑道，機輪卡在草地上，出動機具才抬起輪胎，所幸全機人員均安，該架飛機留在長灘島機場修復後才返回台灣。

民航局調查後指出，遠東航空班機落地進行迴轉時，正副駕駛都沒有注意到跑到狀況，造成班機滑出跑道，正機師被罰9萬元、副機師被罰6萬元。此外，遠航對於機師降落特殊機場的訓練不足，依《民用航空法》開罰60萬元。

民航局表示，航空公司面對特殊機場會有額外訓練，以長灘島機場為例，該機場沒有快速滑行道，長灘島機場本身的跑道不是很長，滑行道與跑道垂直的，飛機只能到跑道頭盡頭迴轉，當天正副駕駛操作太快，沒有注意跑道情況。

除遠航之外，長榮、華航、華信、台灣虎航等國籍航空，也因不同違規因素，被民航局處警告至20萬元罰款。

(中時 )