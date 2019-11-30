鴻海創辦人郭台銘曾提出0到6歲國家養政策，他更進一步指若民眾黨參選人不背書，就不幫忙站台。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲30日強調，三黨不過半才能發揮關鍵少數力量，育兒政策也要再評估，否則只是喊喊口號。

柯文哲今早出席民眾黨立委參選人張幸松競選總部開幕，面對民眾黨、親民黨和郭台銘3人該怎麼搶政黨票，他表示，自己要慢慢提倡共榮社會，超越藍綠也不是把藍綠消滅，是讓藍綠可在社會和諧共存，這是一種新的理念。

他說，不同政黨可按議題合作，所以很不喜歡台灣社會這樣，好像不同政黨就是敵人，大家就不相往來，實在很奇怪，這種文化對社會和諧是沒有幫忙的。

面對郭台銘兩邊押寶，外界認為到時候投票會出現分裂情形，柯文哲表示，這也不是很奇怪的事，不要說第三勢力，民進黨、國民黨內部也不是鐵板一塊，各有派系也滿正常的。

至於郭台銘希望民眾黨立委能背書0至6歲國家養政策，若不配合就不幫忙站台，柯文哲說，政見和政策不一樣，政見大家都可提出，但0至6歲國家養有幾個疑慮，第一個就是「要不要排富？」郭台銘還是要講出怎麼執行。

柯質疑，未來是每年直接發6萬給家屬嗎？推動政策有幾個考量，一個是看政策有無引導作用，若給6萬要限定項目嗎？不然有媽媽拿去買化妝品。

柯文哲以市政為例，他說，市府幼兒政策都是要花很多時間、計算花多少錢，視政策引導作用才能決定，他坦言，0到6歲國家養只是一個口號，細節要講清楚。

(中時 )