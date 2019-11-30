前總統陳水扁今在「新勇哥物語」發文提到國家機器指出，「興票案」裡面沒有「胡說八道」，是阿扁沒用國家機器追殺宋楚瑜而已！

阿扁說，他當年拿到「興票案」的黑資料，是連戰陣營給的，阿扁無從判斷資料的真偽，也不願被利用來打負面選舉。不是宋楚瑜說的，阿扁不敢打他，是因為曉得裡面是「胡說八道」。

他說，檢察官沒有起訴宋楚瑜，不是認定「興票案」不是事實，也不是說興票案的資料「亂七八糟」，更不是說裡面是「胡說八道」。宋楚瑜選省長花5億報1億剩6.2億，3.8億用人頭匯到國外都是事實，只是不構成犯罪。

扁表示，連戰陣營拿到宋楚瑜「興票案」黑資料，當然是從國家機器財政部出來的。國民黨是發動國家機器介入選戰，迫害異己的開基元祖。2000年國民黨用國家機器對宋楚瑜祭出「興票案」，對阿扁則誣陷「彩票案」抹黑阿扁拿到2億元的好處。9年後最高法院才把冒簽阿扁署名的被告判罪定讞。

扁強調，宋楚瑜應該很清楚誰發動的「興票案」，又是誰緊咬不放？想不到宋楚為了選舉利益，還在2004年跟他的加害者搭檔競選。並在輸掉選戰後聯手對扁政治報復和清算鬥爭，恩將仇報！？宋楚瑜應該心裡明白，阿扁沒有用國家機器整肅他，馬英九則窮盡所有國家機器對扁炒家滅族！阿扁還宋清白，誰還阿扁清白？」

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(中時 )