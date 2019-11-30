央視女記者大鬧英國保守黨年會動手打人

曾於去年9月英國保守黨年會中一場有關香港問題座談會上大鬧，並涉嫌動手打人的央視駐英記者孔琳琳，經英國伯明罕地方法院以普通襲擊罪定罪，判處有條件釋放12個月，同時責令支付受害的學生義工賠償金及附加費用共計2115英鎊(台幣85000元)。

《美國之音》報導說，49歲的孔琳琳去年9月30日參加了英國保守黨年會舉行的一場有關香港問題的座談會，在人權委員會副主席羅哲斯(Benedict Rogers)作總結發言時，她突然情緒失控，大聲叫駡演講者「反華」等語。在被勸離過程中，孔琳琳涉嫌2次掌摑與推搡一位香港出生的學生義工。

英國《衛報》指出，英國伯明罕地方法院法官沙米姆．庫雷希（Shamim Qureshi）在宣判時告訴記者，孔琳琳第一次動手打了一名學生義工，顯然是犯罪襲擊，而第2次則是把這名義工的胳膊推開，這部份則不構成犯罪。

庫雷希法官還說：「被告一時衝動失去了作為一名記者的冷靜的專業精神，轉而成為一名慷慨激昂的鬧場者。」

孔琳琳的律師表示將對這一判決提出上訴。

大陸的海外英文媒體中國環球電視網（CGTN）說，中央廣播電視總台（CMG）的一名發言人對這一判決做出了回應。發言人說：「我們對英國法院對孔琳琳一案的判決感到遺憾。中央廣播電視總台尊重英國法律，但我們希望英國法庭能夠在不受他人干擾的情況下，根據事實公正地審判案件，保護記者的合法權益。」

(中時電子報)