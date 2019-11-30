苗栗縣銅鑼鄉台13線路段30日上午發生火燒車事故，熊熊烈火將休旅車燒得焦黑，幸69歲黃姓駕駛及時逃生，無人傷亡，起火原因有待詳查。

黃姓駕駛與友人30日從台中市后里區到苗栗銅鑼，行經三義、銅鑼交界處的台13線44.5公里處北上車道，未料車齡20年的休旅車就冒出白煙，停靠路旁沒多久車輛起火燃燒。苗栗縣消防局獲報趕抵，有一輛停靠在路邊的休旅車竄出猛烈火舌，立刻出動銅鑼、三義分隊的人車前往灌救，順利撲滅火勢。起火原因有待進一步釐清調查。

(中時 )