台13線冒一大團火球 老翁駕休旅車莫名起火 13:112019/11/30 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 30日一輛休旅車行經三義、銅鑼交界處，突然期火燃燒，幸車內2人及時逃生。（民眾提供／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣銅鑼鄉台13線路段30日上午發生火燒車事故，熊熊烈火將休旅車燒得焦黑，幸69歲黃姓駕駛及時逃生，無人傷亡，起火原因有待詳查。 黃姓駕駛與友人30日從台中市后里區到苗栗銅鑼，行經三義、銅鑼交界處的台13線44.5公里處北上車道，未料車齡20年的休旅車就冒出白煙，停靠路旁沒多久車輛起火燃燒。苗栗縣消防局獲報趕抵，有一輛停靠在路邊的休旅車竄出猛烈火舌，立刻出動銅鑼、三義分隊的人車前往灌救，順利撲滅火勢。起火原因有待進一步釐清調查。 (中時 ) #休旅車 #銅鑼 #銅鑼鄉 #原因 #起火原因 也許您會感興趣 推薦閱讀 李佳芬訪新加坡喊卡 原因遭曝光 14:002019/11/26 政治 特斯拉新車爆裂慘案 鋼鐵人洩致命原因 14:162019/11/26 財經 媽祖廟慈悲利眾！慨捐賓士休旅車 助中榮埔里分院醫療巡迴照護服務 16:562019/11/26 生活 傷口為何好不了？問題就在生物薄膜！ 08:002019/11/27 生活 新竹縣公告12家違法幼兒園名單 常見超收 13:122019/11/27 生活 高以翔逝世 猝死原因年奪4萬台人性命 14:572019/11/27 日常 三重女不明原因墜樓 送醫急救 11:442019/11/28 社會 三重社區飄噁爛臭味 民代李翁月娥助改善 19:582019/11/28 生活 划不來 400萬賓士休旅車被託管只因欠稅4萬元 21:092019/11/28 社會 超車撞前車翻覆 車主竟棄車肇逃 12:342019/11/30 社會 社會熱門新聞 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 超商辣妹尻乳走光 網驚喊：露點啦！ - 社會 35歲高以翔猝死 中醫觀點：陰陽離決人就會死 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 陸「護國女記者」採訪失控 掌摑港男慘遭判刑 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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