桃園市有托嬰中心遭家長踢爆違法招生、違法托嬰、副食品菜單造假，甚至還有一名保母對嬰兒施暴，家長指控園長知情卻不處理。園方對此喊冤，聲稱該名保母並未劇烈拍打，且針對家長需求才加時托嬰。目前社會局正針對疑似兒虐部分查證中，若查證屬實將予以裁罰。

有家長上網爆料，指稱該托嬰中心違法招生多名課後輔導學生，也在傍晚5半後、晚間10時後與假日違法托嬰，還聘請工讀生負責照顧，且副食品菜單造假。讓家長更難以接受的是，托嬰中心有一名保母疑似對嬰兒施暴，調閱監視後發現該名保母照顧嬰兒時大力拍打並搖晃。

對於家長指控，托嬰中心鄭姓園長喊冤，她承認確有超時托嬰的狀況，但都是因為許多家長因工時長有需求，卻又不能違反勞基法，才聘用工讀生照顧，但在社會局提醒後，已辭退工讀生。至於菜單部分，則是因需一個月前公布當月菜單，會依時令購買蔬菜，並非造假。

但讓家長最難接受的部分則為該名保母疑似在照顧嬰兒時動作粗暴，家長爆料的影片中可看到，該名保母將手伸向幼童並拍打臉部，另段影片則是保母替嬰童包尿布時，動作大力將其抱起並拍打，畫面曝光後引起爭議。

鄭姓園長解釋，她向該名保母求證後，該保母說僅是睡覺時拍拍，鄭姓園長認為動作並非很劇烈，已告知該名保母不得搖晃嬰童，後續已改善家長反映的問題。事發後，該名保母已向鄭姓園長口頭請辭，表示周一將不會再去上班。

警方接獲網路訊息後主動介入調查，並指派專人通知相關人等到案說明，以儘速釐清案情，同時通報社會局及家防中心後續查處。由於爆料影片畫面為今年4月，社會局稽查托嬰中心後，針對疑似兒虐的部分正查證中，若屬實，將依兒少法裁罰，最高可處60萬元，此外社會局也發現確實有超過托育時間且聘用未經核備人員，已要求限期改善。

(中時 )