效力響尾蛇隊的林家正，是台灣首位透過選秀加入美國職棒體系的選手，結束小聯盟初體驗後，林家正與另一位台將陳聖平在球隊安排下，到多明尼加進行移地訓練，這也是獨自旅美多年的林家正，首次有台灣隊友。

林家正在休季時間返台，並投入國泰金控舉辦的「陳偉殷棒球訓練營」成為教練團之一。林家正從高中就獨自赴美，在畢業後就讀美國傳統棒球名校亞利桑那州立大學，3度投入選秀，並在今年以第14輪第422順位被響尾蛇選中，成為首位透過選秀進入美職體系的台灣人。

今年從短期1A起步，林家正也是台灣少見能旅美的捕手，他自高中就在美國讀書，語言溝通不是問題，明年是他第一個春訓，為了備戰新球季，林家正預計會比以往提早返回美國。

在林家正加盟響尾蛇後一個月後，台灣18歲四拍子好手陳聖平也獲得響尾蛇隊青睞而簽約，兩人在球季後於球團安排下，一同到多明尼加秋訓，針對需要修正的地方最微調。這也是林家正旅美6年來，第一次有台灣隊友。

林家正說，「第一次有台灣選手一起訓練，很新鮮，我比較熟悉美國，有帶著他一起看美式足球、打高爾夫，帶他體驗並讓他更喜歡這個環境。」未來林家正希望自己每年都能更上一層樓，每年進步、保持健康，得到球團的青睞。

(中時 )