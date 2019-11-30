解說員教導民眾如何辨識真假愛玉，真愛玉會浮於水面如右，假愛玉則會沉澱於水如左。（莊旻靜攝）

新竹縣新埔鎮農民種植、推廣愛玉，也獲得水保局計畫支持，還有農民自行研發洗愛玉的機器。（莊旻靜攝）

新埔鎮農民黃劉振憑藉對愛玉的熱情，不僅赴外縣市考察、鑽研學術資料，也自己研發選愛玉機，期望推廣這項台灣特色產業。（莊旻靜攝）

推廣愛玉，從千人一起「洗」開始！新竹縣新埔鎮大平社區金谷農場爭取農業委員會水土保持局經費，推廣愛玉產業，30日上午舉辦「千人洗愛玉-哈客‧品愛玉‧時尚饗宴行銷活動」，不僅讓大小朋友親手洗愛玉，認識愛玉來歷，還有真偽辨識教學，期望能讓民眾洗出好愛玉，也吃得更安心。

在九芎湖地區推廣愛玉產業的農友黃劉振表示，由於愛玉為台灣特色產業，也對人體有益，因此曾前往外縣市考察20餘次，並鑽研學術論文，也親手在農場種植100餘株愛玉，證實平地也能有愛玉小蜂，促進愛玉雄果、雌果授粉，進而種出好愛玉。

黃劉振不僅種植，2、3年前甚至自行研發洗愛玉機，且不藏私分享給有興趣的農友，連新埔鎮長林保祿為了推廣，也放置一台在鎮公所，期望打響新埔愛玉產業的名聲，此外，黃劉振也透露，在新埔鎮農會、水保局支持下，可能與金漢柿餅教育園區合作，採用該園區低溫乾燥設備，作為愛玉加工之用。

水保局副局長林長立、台北分局長簡俊發、農業處長邱世昌等人30日也前往參與，林長立表示，國人對愛玉較不放心，是擔心買到假貨，而透過活動，從種植、加工到洗愛玉，都讓民眾一覽無遺，增進相關知識，林長立也透露，也與工業技術研究院合作，了解愛玉皮等是否能作為其他之用。

活動現場也指導民眾分辨真假愛玉，例如真愛玉會浮於水面、假愛玉則沉澱，真愛玉經過烹煮能仍維持10分鐘不化為水，假愛玉經加熱則現形；由於愛玉品質參差不齊，黃劉振也說，他不吝於分享、推廣，只希望能提升產業品質，不讓愛玉只進入飲料市場，民眾在家也可自己洗。

黃劉振說，洗愛玉的關鍵在於水，水的礦物質、鈣質高，更有助於愛玉成形，他也表示，他在九芎湖地區廣種愛玉雄果，吸引愛玉小蜂，若一旦使用農業，愛玉小蜂則會死亡，因此也可驗證九芎湖生態無害，民眾可放心遊憩。

(中時 )