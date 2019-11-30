前新北市長朱立倫出席韓國瑜柯志恩聯合競選總部成立大會。（王揚傑攝）

前新北市長朱立倫今（30）日出席韓國瑜柯志恩聯合競選總部成立大會，對韓國瑜提出民調「唯一支持蔡英文」表示，韓市長本來就是「非典」的候選人，他各種方式都能爭取不同的支持，吸引大家的眼球，這就是韓市長的「非典戰法」。

媒體追問，會不會反而擔心拖垮區域立委選情？朱立倫說，不會啦，大家都知道在基層，韓市長還是有很強的支持度。

對於國民黨主席吳敦義找蔡正元擔任國民黨的副秘書長，傳出前總統馬英九不滿，引起馬吳之爭，朱立倫表示，國民黨從來不是一言堂，有不同的意見是好事，但大方向、大原則不會改變，中間有任何不同意見很正常，他不覺得意外，蔡正元有他的戰力，他對黨內每位同事都給予肯定。

至於吳敦義表態爭取擔任立委龍頭，但引起黨內反彈，朱立倫表示，如果國民黨能夠取得國會多數，以吳主席的資歷來領導立法院是非常適當的，現在的重點是贏得總統、立委選舉，所以要全力以赴。

媒體提到朱立倫對黃國昌的爆料有所批評，朱立倫說，選舉的時候不要談岳父或親戚二、三十年前的事情，應該真正關心候選人未來4年要為台灣做什麼，挖人家的親戚或是長輩，實在是不應該。

迄今新北市長侯友宜還沒幫韓國瑜站台，對此朱立倫表示，侯友宜在每個場合都有幫國民黨的總統、立委候選人加油，大家放心，一定會一起站台，他不會隨便預告。

媒體問朱，如何看待泰國沒給台灣簽證優惠，但台灣卻給泰國很多優惠，朱立倫表示，民進黨拚南向，最起碼讓我們泰國免簽，台灣很多民眾都到泰國，不然拚南向簡直是空頭支票。

(中時 )