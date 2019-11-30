目前正在亞洲冬季聯盟打球的富邦悍將野手王詩聰，有個熱心的老爸王國泰在宜蘭大同國小少棒隊擔任總教練，王國泰原是客串教球2個月，沒想到一待2年半，他說，自己的小孩以前受到別人關懷照顧，現在換他幫忙小朋友也是一種回饋。

王國泰表示，當初因朋友叫他來幫忙球隊練球，本來只幫2個月就要離開，結果叫他來的人先走人了，如果當時他也走了，這些小孩子怎麼辦？這樣王教練一待2年半，而且還要再待下去！

主要是他不忍心放掉這些小朋友，這次關懷盃比賽是大同國小少棒隊第3次打硬式棒球，以往球隊都是打軟式棒球，因為小朋友告訴教練「打硬球會有「鏘、鏘」聲音，很好玩、很好聽喔」！

大同鄉的小孩子很喜歡打球，平時用社區內的慢壘球場練球，王國泰說，其實泰雅族小朋友打球的靈敏度，較差於花東阿美族小朋友，對球的反應不太好，所以要用增加2、3倍心力與練習才能達到要求，還好小朋友不放棄學習、滿可愛的。

大同鄉泰雅族球員在台灣棒壇起步較晚，這幾年才有岳東華打出知度，大同國小少棒隊逐漸轉型為硬式棒球隊，不過，小朋友嘴巴說打硬球好玩，但被硬球打到仍會痛到流淚，王國泰希望小朋友打了硬式棒球之後，未來能有幾個球員可以繼續走上棒球路。

(中時 )