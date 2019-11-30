張善政批蔡政府一例一休、能源政策歪七扭八，火力全開。（莊曜聰攝）

林燕祝由父母親披上競選綵帶，場面感人。（莊曜聰攝）

國民黨副總統參選人張善政30日到台南參加立委參選人林燕祝與韓國瑜競選總部成立大會，現場湧入逾千支持者，張善政上台先打一例一休，再批評民進黨能源政策「歪七扭八」，非核家園用愛發電，可以改成「用肺癌發電」，不顧人民健康，言詞嗆辣。

台南市第四選區立委藍綠都推出現任市議員參選，民進黨是林宜瑾，國民黨則是林燕祝，她在去年議員選戰中拿到該選區第一高票，聲勢不錯，今天新化區競總成立，國民黨副總統參選人張善政、第六選區立委參選人洪秀柱、議會同仁林阳乙、周奕齊都到場站台。

張善政上台時先打一例一休，有在開工廠或小店的人都知道，這個政策讓人民艱苦一百倍，當初法令在立法院討論時，民進黨立委都不吭一聲，只會停蔡英文總統的話，所以選立委就要選會替人民做事的人。

他再指著灰濛濛的天空批評蔡政府能源政策，能源政策作的歪七扭八，說發展綠電，但台灣的火力發電一天比一天多，能源政策這麼壞，民進黨喊出的「非核家園，用愛發電」，張善政把後一句改成「用肺癌發電」，痛批民進黨不顧人民健康，火力全開。

洪秀柱則說，黑韓產業，黑到可以做黑人牙膏的廣告了，選韓國瑜就是選國家安全，選蔡英文很危險，接下來四年不知道會變怎樣，草蜢弄雞公第一名，對付國民黨第一名，什麼抗中保台，跟對岸吵架，可能保得了台灣嗎？不要再被民進黨壟斷，要翻轉台南。

林燕祝則說，民進黨每逢選舉就說「台灣是我們的母親」，卻忘了中華民國這個「父親」，要支持者幫忙拉票，將國民黨在南市提名的6席立委送進國會，總統票投韓國瑜。

(中時 )