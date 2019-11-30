由日本資深戲骨役所廣司、大陸女星張靜初和台灣金馬男配林柏宏三人主演的動作冒險電影《冰峰暴》在29日於大陸上映。林柏宏在片中飾演「翼小隊」裡最年輕又熱血的角色韓敏勝，作為登山救援隊中唯一的直升機駕駛員，擔負著巨大的責任與使命，必須將小隊成員安全地送達雪山和離開險境。

《冰峰暴》近日在北京舉行了首映會，因為工作原因無法親自出席的林柏宏也特別錄製影片表示：「這部電影中，包含役所廣司先生、靜初以及所有劇組成員，大家都花費很了很大的心力想要還原最真實的登山救援隊狀態，希望不管在視覺上還是情感面都可以為觀眾帶來全新的感動！」

電影單人海報中可以看到林柏宏身穿登山服，背後一片茫茫冰雪，臉上皮膚滿是傷痕，除了歷經生死的狀態，還能從林柏宏的眼神中看到疲倦與堅定共存，在整體造型上也呈現相當MAN和剛毅的態度，和他以往飾演的角色差異度非常大。

林柏宏（右）上直升機原理課程。（周子娛樂提供）

林柏宏表示，自己真的投入了相當大的心力，為了演好直升機駕駛員，特地在開拍前接受了難度極高的專業訓練，將直升機原理基礎到起飛前錯綜複雜超過50個操作步驟全部都熟記，在最後從基地飛到拍攝現場時，還笑稱：「這是人生第一次坐直升機上班！」還表示與導演約好一起考直升機駕照。

常在社交平台分享自己運動日常的林柏宏，這次為了能夠更加貼近救援隊角色，從拿到劇本後就開始堅持長時間的體能訓練，且在開拍前短短2個月內增重5公斤，使自己的身體看起來更結實。

林柏宏自出道以來，靠著紮實的演技以及溫暖笑容吸粉無數，《冰峰暴》導演余非表示該片的選角標準就是以演技為第一考量，演員一定要有能表現出人在極限環境下，人性掙扎的面向，導演也說選擇林柏宏，正是看中他具備這種專業能力，再搭配上日本資深演員役所廣司和大陸實力派女星張靜初，演員卡司可謂相當堅強。

而電影《冰峰暴》並不是一部單純講登山的片，它將登山和懸疑、諜戰等元素聯繫在一起，除了在北京拍攝，劇組先後還轉戰加拿大、尼泊爾進行大量實景拍攝。如此誠意之作，令人期待林柏宏在電影中的精彩表現。

林柏宏飾演直升機駕駛員。（周子娛樂提供）

(中時 )