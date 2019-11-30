現代人想吃特色餐點，不需打電話定為，指需透過APP便可輕鬆叫到外送美食。透過簡單操作的成式介面，可以客製化，也可以跟外送員直接聯繫，讓松餐過程透明好追蹤。不過就有客人似乎是太「客製化」，竟在下單時備註誇張要求，被外送餐廳看到後也看不下去，簡直把外送員當僕人，直接幫他取消「慢走不送」。

有位民眾在《UberEATS台灣》發文表示，本身經營的餐廳有和「UberEats」合作，近日看到有客戶下訂單後，還備註了一個「超無禮」要求。而這已經不是懶到無極限，而是根本把外送員當成專屬他個人差遣的傭人，實在太無恥。他PO出該奧客備註內容，上面寫著「請到莊敬路的迷客夏拿外帶飲料，李小姐 7杯，一共 410，等一下一起付給你，一定要記得，謝謝！」

Ubereats合作店家發現有客戶下訂單後，還備註了一個「超無禮」要求。而這已經不是懶到無極限，而是根本把外送員當成專屬他個人差遣的傭人，實在太無恥。（摘自UberEATS台灣）

然而，明明該客戶點的餐點是「牛肉小火鍋套餐」，卻叫外送員還要「順路」到她處幫他取餐，且這也不會計算在外送員的單內。這舉動直接他白眼翻過去，表示「這種鳥單，在店面端我看到就直接取消了。抱歉各位駕駛，害你們少一單」。於是，原PO直接取消該訂單，連牛肉小火鍋都不屑為他出了。這一正義的舉動也讓身為外送員的網友留言狂讚。

原PO直接取消該訂單，連牛肉小火鍋都不屑為他出了。這一正義的舉動也讓身為外送員的網友留言狂讚。（摘自UberEATS台灣）

網友直批這舉動是「把外送員當跑堂嗎？」、「現在客人真誇張」、「搭順風車的要求還真敢講，恥度無上限」，並紛紛留言支持「佛心老闆」、「幹的好」、「請收下我的膝蓋」。

有位民眾在《UberEATS台灣》發文表示，本身經營的餐廳有和「UberEats」合作，近日看到有客戶下訂單後，還備註了一個「超無禮」要求。（摘自UberEATS台灣）

(中時電子報)