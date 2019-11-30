今年世界12強賽中華隊打出佳績，可惜沒有搶下奧運資格，明年要再戰6搶1最後機會，Lamigo桃猿左投王溢正今年因疲勞無緣成為12強中華隊一員，不過明年的6搶1資格賽他表態，「一定有意願！」

王溢正投入國泰金控舉辦的「陳偉殷棒球訓練營」成為教練團之一，他受訪時表示，「如果身體、球團允許之下，是有意願參加6搶1的。」

今年12強賽王溢正因為經過整季出賽以及台灣大賽後，身體疲勞而無緣參戰，「我去了只是佔位子，這樣不好，要給身體和狀況準備好的人參加，今年中華隊表現真的非常好。」

王溢正是桃猿隊倚重的先發投手戰力，今年24場先發，戰績12勝5敗、自責分率4.54，個人生涯在台灣大賽先發5戰全拿勝，創下空前紀錄。不過桃猿隊明年將由日商樂天集團接手，屆時是否會影響出賽？王溢正則認為目前還說不定，樂天集團也要再了解情況，不過會尊重球團。

(中時 )