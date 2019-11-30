54歲香港天王郭富城2年前和32歲嫩模方媛結婚，今年4月生下第二胎小公主，育有兩個女兒。今(30日)媒體報導，郭富城仍求子心切，個性節省的他最近大手筆買了50萬名牌包送方媛，有意讓太太順勢再拚一胎，方媛私下則向朋友說，郭富城先前送包價值總不超過40萬，這次為生兒子整個人變得很慷慨，讓方媛又驚又喜。

郭富城和方媛結婚兩年以來一直甜甜蜜蜜，常被路人野生捕獲在街邊幸福約會的模樣，夫妻倆也常攜手出席公開活動看賽馬，日前方媛誕第二胎，郭富城強調是男是女無所謂，小孩健康就好，也透露因太太是獨生女，成長階段比較孤獨，有意多生幾個幫大女兒添伴，說：「我有五兄弟姊妹，所以頂多生四個」。

據《鏡周刊》報導，郭富城最近突然買了50萬包包送老婆，又因方媛還年輕，夫妻倆打算再拚一胎，希望集滿好字，更開出支票若願望順利達成，會再送給太太400萬獎勵金，兩人為此還去醫院諮詢，方媛也頻向好友打聽生子妙招，夫妻倆齊心努力為家中添個男寶寶，而對此傳聞，郭富城方面暫無回應。

(中時電子報)