最近越來越有冬天的感覺，濕冷的天氣讓不少人想吃鍋，日前也有網友在PTT上發問，現在火鍋店多可自己選責湯底，到底要選哪個才好？貼文立刻吸引網友討論，多數網友認為番茄鍋好吃又不膩。

日前PTT上有網友貼文詢問，除了基礎的高湯之外，現在火鍋店也會提供許多不同的湯底供客人選擇，像是麻辣、韓式、咖哩、泰式和番茄等口味，到底要選哪個才好呢？並直呼，寫一寫讓我決定今晚要去吃鍋，最近的天氣真的好適合吃火鍋喔！

貼文曝光後，隨即吸引網友回應，「番茄、麻辣、起司牛奶、香茅」、「麻辣最讚」、「牛奶牛奶！江子翠有間加鮮奶的哈哈」、「濃郁的湯底都很優質」、「昆布的湯頭都帶有一點甜味！讚讚」、「不要加芋頭、茼蒿、香菜都可以」。

綜合網友回答之後，發現番茄鍋的呼聲最高，因為相較於牛奶起司鍋，番茄湯底酸酸甜甜不易膩，煮蔬菜跟肉都好吃 。

(中時電子報)