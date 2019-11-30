俄羅斯美模安妮穿《八仙遊嘉義》繡服走秀，驚豔全場。（廖素慧攝）

藝師陳佐民（中）與設計師鄭仕欣（左）合作創作《找光》燈具，市長黃敏惠讚不絕口。（廖素慧攝）

交趾陶藝師呂皇澄（右二）與設計師潘岳麟（右）共創甲蟲交趾陶飾品，市長黃敏惠促自創品牌。（廖素慧攝）

藝師陳佐民（前右）與所有藝師接受副市長陳淑慧表揚。（廖素慧攝）

嘉義市政府文化局復興在地藝術，在嘉義市文化創意園區（舊酒廠）舉辦「工藝在嘉×創意再加」在地工藝設計特展，即日起至明年1月29日展出交趾陶、剪粘、木藝-細木工、刺繡、鑿花及錫器等6項代表嘉義特色的工藝，由6位在地藝師與6位新銳設計師合作創作。

六對搭擋分別是，交趾陶藝師呂皇澄與產品設計師潘岳麟，剪粘藝師謝東哲與插畫家廖國成，木藝細木作藝師施志明與工業設計師鄭洪、鑿花藝師陳佐民與產品設計師鄭仕欣、錫器藝師許戶田與平面設計師王胤卓、刺繡藝師張麗娟與服裝設計師馬毅。

張麗娟是金馬繡莊的掌門人，繡神明衣50年，馬毅以「文化及美食」為主題設計《八仙遊嘉義》繡服，張麗娟與團隊手工繡出雞肉飯、涼麵、知名飲料、國際管樂節、嘉義公園等圖騰，俄羅斯女星安妮走秀，拖曳出包羅萬象、華麗奪目的繡服，全場驚豔。

安妮說，嘉義雞肉飯很美味，嘉義人的人情味和天氣一樣溫暖、熱情，所以她喜歡來嘉義市，每次來也必吃雞肉飯。

陳佐民創作鑿花透雕40多年，早期鑿花透雕用於日式建築欄間，建築設計西化，鑿花透雕式微，此次與鄭仕欣合作結合鑿花透雕的立體雕工及透視性特色，設計成時尚燈飾《找光》系列4件作品，大受好評，由文化局典藏。

呂皇澄承繼父親交趾陶大師呂勝南的工藝，與被稱為「嘉義彭于晏」的潘岳麟合作，以甲蟲為主角，用交趾陶釉色燒製，做出《台灣甪端》作品，黃敏惠拍案叫絕，期許作者自創品牌，製成胸針、別針等飾品，自用送禮皆宜。

(中時 )