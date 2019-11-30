台北市長柯文哲的「台獨騙子說」引發爭議，他30日參加前進黨主席黃信介逝世20周年紀念活動，和獨派大老、台灣研究基金會董事長黃煌雄互動冷冰冰，黃致詞時直接開嗆：「今天來應該參加黃信介廣場的揭牌，好像說有一些理由耽擱了，希望柯市府加油。」

柯文哲今早出席黃信介逝世20周年紀念活動，在20多名員警簇擁下進場，警方擔心台灣國創辦人王獻極日前抗議事件重演，加強防護力道，幸好最後沒有人到場抗議。

該活動除柯文哲到場，黃煌雄、廣場設計人前北市都發局長林洲民都出席，黃煌雄致詞時表示，他本來以為今天來這裡是參加黃信介廣場揭牌，好像說有一些理由耽擱了，希望柯市府加油。

黃煌雄還說，他相信不用很久的日子，黃信介能夠成為國人不分黨派、所有同胞共同尊敬的偉大政治領袖，只要這共識形成，廣場就能水到渠成，希望在市府推動下廣場可以早日來臨。

由於因文化部正制定國定圓山遺址保存計畫，考慮紀念廣場與圓山貝塚遺址範圍重疊，駁回此案。

柯文哲說，市府雖然一再強調不會挖到地面層以下，只會在地面層以上做空間的布置，不過因文資委員會一直有意見，目前這個計畫還暫停。

北市副市長蔡炳坤補充說明，他會拜訪中央充分討論，文化部及文資局基本上對這件事都樂觀其成，但必須在體制上符合規定，他承諾廣場工程可在柯文哲任內完成。

(中時 )