自稱間諜的王立強在澳洲爆料，指「中國創新投資」「中國趨勢控股」涉間諜行為，台北地檢署將這2家公司主席向心夫婦約談到案並限制出境，但對於王立強爆料內容的真實性則有待查證，北檢已經透過法務部，向澳洲提出司法互助請求，取得王立強在澳的相關資料。

台灣與澳洲間目前並未簽定司法互助協議，不過，以往澳洲與台灣間合作偵辦跨國販毒案，雙方頗有默契。官員透露，雙方可以透過兩年前通過的國際刑事司法互助法，向澳洲提出司法互助請求個案協助。

(中時 )