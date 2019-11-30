王立強共諜案北檢提司法互助 請求驗證詞 14:512019/11/30 中時 張孝義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 王立強共諜案北檢提司法互助請求驗證詞。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 自稱間諜的王立強在澳洲爆料，指「中國創新投資」「中國趨勢控股」涉間諜行為，台北地檢署將這2家公司主席向心夫婦約談到案並限制出境，但對於王立強爆料內容的真實性則有待查證，北檢已經透過法務部，向澳洲提出司法互助請求，取得王立強在澳的相關資料。 台灣與澳洲間目前並未簽定司法互助協議，不過，以往澳洲與台灣間合作偵辦跨國販毒案，雙方頗有默契。官員透露，雙方可以透過兩年前通過的國際刑事司法互助法，向澳洲提出司法互助請求個案協助。 (中時 ) #司法 #澳洲 #請求 #中國 #北檢 #證詞 #互助 #共諜 #台灣 #法務部 #販毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 網傳與共諜「王立強」聚餐 林飛帆告20名網友 11:262019/11/27 社會 檢追豪宅購屋金流 向心夫婦二度遭訊被請回 12:202019/11/27 社會 疑涉共諜案 北檢二度傳喚向心夫婦後請回 13:342019/11/27 社會 共諜案 北檢：向心在台買不動產具管轄權 13:392019/11/27 社會 比起兩顆子彈 胡幼偉：共諜事件不易得逞 14:042019/11/27 政治 保防教育共諜影射韓國瑜 耿繼文明提告憲兵司令官 17:402019/11/28 社會 與國際接軌北檢署史英文版發表 17:532019/11/28 社會 談共諜案 洪秀柱：用腳趾頭想就知道荒謬 19:072019/11/28 政治 王立強共諜案 林憲同告蔡英文瀆職 12:272019/11/29 社會 捲入共諜案 向心夫婦遭爆觸角早伸進台灣 00:012019/11/30 財經 社會熱門新聞 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 超商辣妹尻乳走光 網驚喊：露點啦！ - 社會 35歲高以翔猝死 中醫觀點：陰陽離決人就會死 - 社會 被對座妹子美腿插入兩腿間 古意男羞問：怎麼辦？ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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