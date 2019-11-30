國民黨不分區立委名單出爐後，資深媒體人趙少康，直接在政論節目痛批國民黨主席吳敦義20分鐘，這讓吳敦義百思不得其解，為何媒體總喜歡把砲火對準他，這讓名嘴羅友志想起也曾發生過類似事件，當時他直接回嗆：「我只值兩餐飯嗎」？態度相當霸氣。

羅友志表示曾被某「主委」當著所有記者面前，直接詢問：「人家都請你吃兩次飯了，你還罵他」？當下他立刻回擊：「羅友志只值兩餐飯嗎」？場面可說一度尷尬，事後有記者安慰他這是國民黨的通病，只會怪記者為什麼寫他不好，不會告訴別人「有什麼不好，你告訴我」，此外還有某主委要求侯友宜接韓國瑜新北市競選總部主委，當時外界都罵侯友宜不識相，但真相卻是國民黨用發函「要求」，有百萬票的諸侯「接主委」，對此若以政治倫理來看，就是「傲慢官僚、顢頇」。

羅友志臉書全文。（圖／羅友志oo有事找友志臉書）

對此網友也紛紛留言：「老在想過去的豐功偉業，是沒有未來的」、 「迂腐、顢頇、傲慢，有人罵就不懂檢討嗎」，甚至還建議羅友志：「拜託繼續公布桌子下的骯髒，人民想知道」。

(中時電子報)