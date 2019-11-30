新北市長侯友宜與在地鄉親共同慶祝林口國民運動中心盛大開幕。（戴上容攝）

新北市第14座林口國民運動中心30日上午盛大開幕，新北市長侯友宜出席開幕儀式表示，林口國民運動中心除提供游泳池、韻律教室等場地，依「一館一特色」特打造具林口特色的「空氣槍射擊場」，全館設施2周免費，邀民眾一同來運動。

開幕儀式嘉賓如雲，除侯友宜出席外，新北市議員蔡淑君、陳明義和立委呂孫綾等人都到場參加，場館內外擠滿約4000位民眾，氣氛熱鬧。

「為了這個運動中心，我被罵到臭頭」侯友宜解釋，當時規劃時因林口人口數不足，僅規畫1500人運動集會處，在新北市議員蔡淑君強烈反對、建議下，市府重整計畫與追加預算，才蓋了這間可容納4000人的林口國民運動中心。

「你有沒有運動？」侯友宜致詞連問台下民眾3次，他表示運動是活力來源，新北營運的運動中心已服務超過4千400萬人次，今天第14座林口國民運動中心啟用，將服務更多的運動人口，明年將陸續啟用五股、新店國民運動中心。

新北市體育處表示，林口國民運動中心依「一館一特色」特別設置特色項目射擊；剛獲全國運動會金牌、明年將代表台灣參加東京奧運，林口高中射擊隊林穎欣和金牌國手郭冠廷被布置成射擊場看版人物，強化射擊運動特色外，也為新北之光的選手喝采。

林口國民運動中心執行長陳建宏表示，全館2周時間免費供民眾體驗外，中心特別引進「運動智慧雲」系統，運動機台結合通訊軟體，民眾只要掃描QR Code，就可紀錄運動歷程，運動後將分析數據並給予建議，以期增添運動的趣味性，也鼓勵養成持續運動的習慣。

(中時 )