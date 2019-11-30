沒想到湖人的連勝這麼容易就延續！「一眉哥」安東尼戴維斯30日拿下全場最高26分，外加13籃板、3火鍋，「小皇帝」詹姆斯也拿23分、11助攻，幫助湖人125比103橫掃作客的巫師，輕鬆拿下10連勝，也以17勝2敗續居西區龍頭。

湖人雖在開賽遭到巫師意外打出11比2的小高潮，卻馬上靠著詹姆斯、安東尼戴維斯兩人攜手打出29比4猛攻回應，也讓雙方差距轉眼拉開到20分以上，打完上半場，湖人取得70比49遙遙領先，光在上半場，湖人三分球投17中9。

來到下半場，換成湖人打出20比2開局，雙方差距瞬間來到30分以上，巫師完全被打傻，只能依賴畢爾與八村壘的零星火力苦撐，湖人很快就把詹姆斯、安東尼戴維斯等主力換下場休息，畢竟場上勝負早無懸念，10連勝也太輕鬆到手。

除了「詹眉連線」發威，替補後衛庫克也拿17分，麥基15分、11籃板，隆多13分，丹尼格林11分，接下來湖人12月2日留在主場面對東契奇領軍的獨行俠；巫師以畢爾18分、9助攻與3籃板表現較佳，日籍前鋒八村壘16分、8籃板。

(中時 )