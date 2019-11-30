刺繡老師張簡計表示，完成一個「履」字就花了3天。（張毓翎攝）

朴子市長吳品叡（右）現場揮毫，贈送「福」字春聯給參展的民眾。（張毓翎攝）

嘉義縣刺繡文化學會首次跨域合作，先由樸雅吟社以朴子在地景點創作詩句，接下來嘉義縣書法學會再寫成書法，最後由刺繡老師手工繡出一幅幅書法字，30日辦理「書藝刺繡成果展」，主辦單位將相同詩句的書法及刺繡作品擺在一起，讓參展的來賓皆直呼「遠看真的分不出哪幅是書法、哪幅是刺繡！」

刺繡文化學會理事長周讓廷表示，為這次的成果展，他們與樸雅吟社、嘉縣書法學會洽談進半年，由於各筆劃運筆輕重不同，故手工刺繡書法字難度極高，必須將每個字的細節完整表現，一幅書法刺繡耗時1至3個月才能完成，對每位刺繡老師而言，都是新的挑戰及另一種呈現書法美的形式。

刺繡老師張簡計表示，以前多是繡花，第一次繡「字」，原本以為這很簡單，但後來進行時，光一個「履」字就花了3天，這次展示的作品多用緞面繡、鎖鍊繡等工法刺的，不過，她的作品以蠶絲繡線及長短針工法，此外，由於每個字的筆墨濃淡都不同，故要用不同顏色的繡線才能勾勒出書法字的美。

書藝刺繡成果展地點在朴子刺繡文化館，11組22幅的作品內容包括玉勝巷、水道頭、高明寺等在地文化景點，另外，還有展出本月因病過世、致力教導朴子學子書法的在地書法家李書楷老師之遺作，展期即日起至2月2日。

朴子市長吳品叡今日還現場揮毫，贈送「福」字春聯給參展的民眾，她表示，朴子是傳統刺繡重鎮，為推廣朴子刺繡的美，向申請文化部經費舉辦此展覽，每位老師都犧牲自己的休息時間，用心完成每幅作品，邀請民眾前來欣賞大師們的創作。

(中時 )