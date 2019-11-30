苗栗縣政府辦理公共圖書館獎勵閱讀活動，30日頒獎禮券與獎狀，鼓勵各族群培養閱讀習慣。（何冠嫻攝）

樂齡組閱讀活動參與人數成長21％，打造終身學習場域。（何冠嫻攝）

1到9月借閱次數最多的前10名多為家庭親子共讀的議題圖書。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府推動閱讀，培養親子共讀樂趣及長輩活到老學到老的精神，今年辦理苗栗縣公共圖書館獎勵閱讀活動，其中學前組人數較去年成長近6成，樂齡組也成長21％，顯見地方推動學前親子共讀效果有成，落實從小培養閱讀的重要習慣，以及銀髮族藉閱讀活化腦力，減緩知能退化。

今年苗栗縣公共圖書館獎勵閱讀活動規畫學前、國小、青少年、菁英、樂齡組借閱圖書達150冊以上，及機關團體400冊以上，再提高書香家庭借閱數達300冊，即可獲得2000禮券的抽獎機會。

教育處指出，今年將書香家庭借閱數達提高至300冊，鼓勵家長以身教帶動孩童閱讀，享受家庭閱讀樂趣，7組別符合抽獎資格計564人。30日苗栗縣副縣長鄧桂菊、立委徐志榮夫人王慧珍、文華國小校長林文星頒獎禮券與獎狀，鼓勵愛閱讀者讀好書、拿好康。

而苗栗縣「嬰幼兒閱讀起步走」獲熱烈回響，走進18鄉鎮辦理禮袋贈書，培養從小閱讀習慣，並配合專業講師指導分享親子閱讀的技巧與樂趣，將閱讀向下扎根。今年閱讀活動學前組符合資格46人、國小組120人、青少年組27人、菁英組182名、樂齡組40人、書香家庭組13人、機關團體組14人，合計564人。

教育處圖資科說明，其中學前組較去年提升58％，1至9月借閱次數前5名書籍為有氣味的故事系列繪本、坐車上學去等，另有品格、情緒教養家庭親子共讀的議題圖書，逐步落實從小培養閱讀的重要習慣，並顯成效。

(中時 )