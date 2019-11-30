美國總統川普將前往英國參加北大西洋公約組織（NATO）峰會，北約會前預料川普又會大聲疾呼北約盟國多分擔軍費支出，已先提出額外增加軍費的規劃。

北約已規劃成員國裡的歐洲與加拿大，在2016年到2020年的整體防務支出總計由1000億美元提高至1300億美元，並規劃2020年之後到2024年，歐洲與加拿大的分擔再提升至4000億美元。

北約將於12月3、4日於英國倫敦舉行峰會。北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在會前準備時指出，保加利亞將是下一個北約軍費分攤占國內生產總值（GDP）2%的達標成員；北約成員裡將有9個能在2019年達成2%的目標。

根據北約預估，2019年軍費分擔能做到占國內GDP達2%目標的成員國，都是像愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、羅馬尼亞等鄰近俄國的成員，反觀傳統的西歐與北歐大國除英國外，幾乎都沒達標。

德國分擔的北約軍費只占GDP的1.4%，法國為1.8%、義大利為1.2%、西班牙0.9%、挪威1.8%、丹麥1.3%。英國分擔北約軍費占GDP的2.1%，大西洋彼岸的美國3.4%最高，加拿大也僅1.3%。

今年的峰會另將慶祝北約成立70週年，但川普施壓跨大西洋盟國增加防務分擔，料仍將是這次在倫敦峰會上一大焦點。川普日前同樣要求亞洲盟國的日、韓大幅增加每年的軍費分攤，還獅子大開口要南韓對駐韓美軍的分擔費用增為5倍，讓南韓大感不滿。

(中央社)