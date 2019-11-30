國民黨主席吳敦義今（30）日出席韓國瑜柯志恩聯合競選總部成立大會，吳敦義致詞時表示，新北市從過去的台北縣進步非常明顯，是新北市的鄉親認真打拚，一步一腳印，現在有侯友宜市長繼續領導新北市，一定會有很大的貢獻，但不只是有地方首長打拚，中央也是要有熱心、重視地方的立法委員，柯志恩就是非常值得支持。

吳敦義說，1月11日把票投對了，選韓國瑜當總統，立法委員都依照國民黨提名，只要總統當選、國會過半，國家的春天就要到了。

(中時 )