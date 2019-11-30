韓國瑜、柯志恩聯合競總成立 吳敦義站台力挺 14:182019/11/30 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨主席吳敦義出席韓國瑜柯志恩聯合競選總部成立大會。（王揚傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席吳敦義今（30）日出席韓國瑜柯志恩聯合競選總部成立大會，吳敦義致詞時表示，新北市從過去的台北縣進步非常明顯，是新北市的鄉親認真打拚，一步一腳印，現在有侯友宜市長繼續領導新北市，一定會有很大的貢獻，但不只是有地方首長打拚，中央也是要有熱心、重視地方的立法委員，柯志恩就是非常值得支持。 吳敦義說，1月11日把票投對了，選韓國瑜當總統，立法委員都依照國民黨提名，只要總統當選、國會過半，國家的春天就要到了。 (中時 ) #2020大選 #韓國瑜 #吳敦義 #柯志恩 #侯友宜 #新北市 #立委 #國民黨 #總統 #侯友宜 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓將上這節目！網：1450現在快嚇死… 10:312019/11/26 政治 獨》凌晨還在打 韓手機曝光被打爆 火速換號碼 13:332019/11/26 政治 國民黨若敗選 七成民眾要吳敦義下台 11:152019/11/27 政治 愛平民美食！捕獲野生韓國瑜大啖羅東肉羹 老闆娘嚇到了 00:022019/11/28 生活 吳敦義的實驗 八成藍支持者大崩潰！ 10:022019/11/28 政治 一首祝禱文 韓情不自禁喊：全身被電到！ 15:292019/11/28 政治 郭台銘若幫藍委助選 韓國瑜：美事一樁 22:502019/11/28 政治 被問國民黨要怎麼改革 韓國瑜一句話讓李正皓秒變臉 00:102019/11/29 政治 胡志強：國民黨沒那麼笨！不會賣台 12:292019/11/30 政治 韓國瑜柯志恩聯合競總成立 預告下周韓到板橋 12:382019/11/30 政治 政治熱門新聞 韓喊拒民調 地下賭盤會跟著動嗎？陳揮文爆真相 - 政治 韓國瑜將在選前祭出大絕招？網友看傻：這怎麼可能！ - 政治 國民黨選情怎麼救？李正皓：把他換掉就好了啊！ - 政治 不畏寒風！鋼鐵韓粉背影感動上千網友：給韓一次機會 - 政治 來真的！謝龍介一個舉動 網驚：吳敦義慘了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。