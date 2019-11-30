市黨部表揚晉齡70年以上老黨員，齊切蛋糕為黨慶生。（國民黨基市黨部提供／許家寧基隆傳真）

黨部主委黃希賢疾呼2020是國民黨生死存亡之戰，呼籲支持者票投韓國瑜、宋瑋莉，讓明年藍天再現。（國民黨基市黨部提供／許家寧基隆傳真）

議長蔡旺璉（中）表揚資深老黨員。（國民黨基市黨部提供／許家寧基隆傳真）

國民黨基隆市黨部今慶祝建黨125年，黨部主委黃希賢頒狀表揚滿入黨滿70年老黨員，還有近百名新黨員宣誓入黨，象徵薪火相傳；黃呼籲「革命尚未成功，同志仍須努力」，不管新同志、老同志通通都找回來！誓言贏回2020，讓基隆藍天再現。

基隆市黨部30日黨慶活動，由散發青春活力的原民舞蹈熱鬧開場，議長蔡旺璉、副議長林沛祥、婦女會理事長何淑萍、黨團書記長張芳麗等議員皆到場，為立委參選人宋瑋莉加油打氣，與支持者高呼「凍蒜」，韓進總統府、宋進立法院。

黃希賢疾呼，2020大選是國民黨生死存亡之戰！若明年總統大選未果，將對不起先賢先烈，對不起後代子孫！呼籲中華民國支持者一起手牽手，心連心，團結一致，將愛黨愛國之心擴大發揮，1月11日一起翻轉台灣，讓藍天再現！

宋瑋莉說，民進黨中央執政不力，唯有國民黨執政才能帶動經濟顧及民生，距離2020大選只剩一個多月，民進黨國家機器也已經下令總動員，現在是考驗意志的關鍵時刻，支持者一定要全力拉票、催票，下架民進黨，終結國會亂象！

黃希賢表示，把原住民、新住民、客家等族群，不管新同志、老同志通通都找回來！意味著人心凝聚，共同找回藍天希望，為中華民國努力奮鬥！中國國民黨以誠懇務實的態度，做符合人民期待的事，2020大選一定就能贏回民心，讓人民幸福！

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(中時 )